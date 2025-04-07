Водитель такси насмерть сбил самокатчика (ФОТО)

Сегодня рано утром в центре Екатеринбурга водитель электросамоката погиб при столкновении с легковушкой.

Как сообщили в облГАИ, трагедия произошла около 6:30 возле дома № 13 на улице Маршала Жукова. Водитель автомобиля Hyundai Solaris развернулся с крайнего правого ряда, не убедившись в безопасности маневра, и сбил ехавшего за ним молодого человека на электросамокате Speed Savage.

Водитель самоката, личность которого пока не установлена, получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи.

За рулем Hyundai Solaris был 50-летний житель Екатеринбурга с 29-летним стажем вождения, в момент аварии он был трезв.

Ведется расследование всех обстоятельств случившегося, в рамках которого будет установлена степень виновности каждого участника.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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