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Понедельник, 7 апреля 2025, 08:57 мск

Новости Екатеринбург

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Гаишники предупредили о снегопаде на дорогах

Фото: ГАИ Свердловской области

Госавтоинспекторы предупредили водителей о сложной обстановке на трассе Екатеринбург – Серов. Так, в районе 179-го километра возле Кушвы дороги стали мокрыми и скользкими из-за снегопада, а видимость значительно ухудшилась.

«Водителям следует проявлять повышенную осторожность, снижать скорость, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными. Учитывайте состояние дороги и следуйте правилам дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций. Перед поездкой в северную часть региона рекомендуем проверить прогноз погоды и подготовиться к возможным трудностям на пути», – отметили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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