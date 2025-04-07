«Тотальный диктант» написали четыре тысячи свердловчан

Четыре тысячи свердловчан приняли участие во Всероссийской акции «Тотальный диктант». Она проходила на ста площадках, в том числе на 32 – в Екатеринбурге.

Участники писали текст «В поисках чудесного» финалиста премии «Ясная Поляна» Марины Москвиной, сообщили в ДИПе. По словам организатора акции Алексея Боталова, все диктанты проверят уже через неделю. «Могу отметить, что, по опыту прошлых лет, в нашем регионе порядка 5% свердловчан – круглые отличники. Они традиционно будут поощрены памятными подарками от партнеров мероприятия», – отметил Боталов.

Как ранее писал «Новый День», одним из дикторов «Тотального диктанта» в Екатеринбурге был Герой России, пилот Дамир Юсупов.

«Тотальный диктант» проводился уже в двадцать первый раз. Это ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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