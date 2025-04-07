В городах Свердловской области появятся новые автобусы

В мае в небольшие города Свердловской области поступят не менее 34 автобусов малого и среднего класса. Среди них – Краснотурьинск, Первоуральск, Верхняя Салда, Новоуральск и Красноуральск.

Новые автобусы выйдут на маршруты уже летом. На обновление автопарка врио губернатора Денис Паслер направил субсидию – 200 миллионов рублей.

«Софинансирование закупки из областного бюджета составит более 70%. При этом муниципалитет вправе как самостоятельно приобретать автобусы, так и передать деньги на закупку компании-перевозчику», – отметили в департаменте информполитики.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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