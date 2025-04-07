Православные отмечают Благовещение

Сегодня православные христиане отмечают один из самых главных праздников – Благовещение. Оно всегда приходится на 7 апреля. Ровно через 9 месяцев наступит Рождество Христово.

Согласно Евангелию, в этот день архангел Гавриил явился деве Марии и сообщил, что она родит сына Божьего, которому суждено будет погибнуть на кресте, а потом воскреснуть.

В Благовещение принято не работать, проводить день праздно – существует даже поговорка «птичка гнездышка не вьет, девка косу не плетет».

«Этот день считается главным началом нашего спасения, отсчетом величайших событий в истории человечества. Из глубины веков Александр Сергеевич Пушкин нас поздравляет с этим праздником: «На волю птичку выпуская при светлом празднике весны, я стал доступен утешению, за что на Бога мне роптать, когда хоть одному творению я смог свободу даровать», – говорит старший священник Храма на Крови Максим Миняйло.

Екатеринбург, Елена Сычева

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