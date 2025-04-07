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Понедельник, 7 апреля 2025, 12:13 мск

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Екатеринбуржец пытался убить двух бомжей, потому что в детстве его напугал бездомный

Фото СУ СКР по Свердловской области

Житель Екатеринбурга арестован за покушение на убийство двух бездомных.

Как сообщил представитель СУ СКР Свердловской области Максим Чалков, преступление было совершено в ночь на 3 апреля. Гуляя по проспекту Ленина, обвиняемый увидел на скамейке двух бездомных и напал на них. «Фигурант причинял удары потерпевшим по туловищу и по голове руками, ногами, а также имевшимся у него ножом. После случившегося обвиняемый с места преступления скрылся, однако впоследствии был задержан. Пострадавшие от его действий в тяжелом состоянии доставлены в больницу, где сейчас им оказывается необходимая помощь», – рассказал Чалков. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений».

Как сообщил пресс-секретарь ГК МВД Валерий Горелых, объясняя причины своего поступка, молодой человек ответил, что когда-то в детстве за ним погнался мужчина без определенного места жительства, и с тех пор он начал граждан такого рода бояться. «Вероятно, в этот раз, увидев отдыхающих на скамейке граждан, похожих на бездомных, он решил выместить на них свою детскую обиду», – предположил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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