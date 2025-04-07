Екатеринбуржец пытался убить двух бомжей, потому что в детстве его напугал бездомный

Житель Екатеринбурга арестован за покушение на убийство двух бездомных.

Как сообщил представитель СУ СКР Свердловской области Максим Чалков, преступление было совершено в ночь на 3 апреля. Гуляя по проспекту Ленина, обвиняемый увидел на скамейке двух бездомных и напал на них. «Фигурант причинял удары потерпевшим по туловищу и по голове руками, ногами, а также имевшимся у него ножом. После случившегося обвиняемый с места преступления скрылся, однако впоследствии был задержан. Пострадавшие от его действий в тяжелом состоянии доставлены в больницу, где сейчас им оказывается необходимая помощь», – рассказал Чалков. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений».

Как сообщил пресс-секретарь ГК МВД Валерий Горелых, объясняя причины своего поступка, молодой человек ответил, что когда-то в детстве за ним погнался мужчина без определенного места жительства, и с тех пор он начал граждан такого рода бояться. «Вероятно, в этот раз, увидев отдыхающих на скамейке граждан, похожих на бездомных, он решил выместить на них свою детскую обиду», – предположил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube