На Урале хотят снять кино про Овечкина

На Урале киношники из Red Pepper Film хотят снять документальный сериал про хоккеиста Александра Овечкина после его рекордной 895-й шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила продюсер кинокомпании Яна Шмайлова у себя в соцсетях.

«Если меня смотрят какие-то великие продюсеры, Иван Соснин обожает спорт и мечтает снять про Овечкина сериал. Уверена, будет хоккейный The Last Dance. Мысль отправлена, а вдруг», – поделилась продюсер на странице в одной из соцсетей.

Как уже писал «Новый День», в матче против «Нью-Йорк айлендерс» нападающий «Вашингтон кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу НХЛ. Таким образом, он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, который оставался непревзойденным в течение 26 лет, и стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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