В Екатеринбурге в День беременных чествовали акушеров-гинекологов

В Екатеринбурге в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы десятки будущих мам стали участницами масштабного фестиваля «Мир под сердцем». Мероприятие было приурочено ко Дню беременных, учреждённому в России по инициативе Русской Православной Церкви. Организатором выступил БФ «Урал за жизнь».

Участницы смогли получить консультации акушеров-гинекологов и профессиональных доул, ознакомиться с продукцией для мам и новорождённых, а также насладиться выступлениями творческих коллективов.

«Я сама мама 12 детей, и мне очень важно продвигать культуру бережного материнства и традиционные семейные ценности. Рада, что наш фестиваль проходит в день Благовещения Пресвятой Богородицы и объединяет будущих мам и специалистов, которые могут им помочь», – рассказала организатор проекта Екатерина Кириченко.

Особое внимание на фестивале уделили акушерам-гинекологам: их чествовали на сцене. 17 врачей Екатеринбурга получили подарочные сертификаты от Фонда святой Екатерины на приобретение бытовой техники – в благодарность за вклад в повышение рождаемости и заботу о здоровье новорождённых.

«День беременных – это не только праздник будущих мам, но и акушеров-гинекологов, которые ежедневным трудом заботятся о здоровье женщин и помогают тысячам малышей появиться на свет. Сегодня мы говорим им спасибо за эту важную и сложную работу», – отметила заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Также гости фестиваля могли присоединиться к благотворительному проекту «Коробка приданого малышу», направленному на помощь мамам, сохранившим беременность в трудной жизненной ситуации.

Екатеринбург, Елена Васильева

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