В Екатеринбурге будут судить мигрантов, устроивших поножовщину возле кафе на Вторчермете

Свердловский областной суд рассмотрит резонансное уголовное дело о массовой драке около кафе на улице Сухоложской, во время которой был убит человек. Обвинения предъявлены пятерым мужчинам в возрасте 20, 25, 27, 30 и 37 лет. Как ранее сообщал следственный комитет, все они являются уроженцами одной из среднеазиатских республик, один из фигурантов имеет гражданство РФ.

По версии следствия, 20 апреля 2024 года в первом часу ночи мигранты вышли из кафе и увидели компанию незнакомых им мужчин. 25-летний обвиняемый попытался спровоцировать на конфликт одного из парней, а затем его 27-летний приятель напал на молодого человека. Началась драка, обвиняемые стали бить потерпевших руками и ногами, а также пластиковыми трубами, которые они подобрали возле кафе. 27-летний обвиняемый ударил одного из оппонентов ножом в сердце, от чего тот скончался на месте. Второго соперника он тяжело ранил ножом в живот. Мужчина выжил, так как ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Зачинщиков драки задержали спустя три дня. Как сообщили в областной прокуратуре, пятерым фигурантам в зависимости от роли и степени участия предъявлены обвинения в хулиганстве, покушении на убийство и убийство человека. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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