Екатеринбургские врачи приняли тринадцатые роды у 36-летней мамы

В Екатеринбурге 36-летняя жительница Уралмаша родила в тринадцатый раз. По словам медиков, женщина планирует еще одну беременность.

Как отметили в минздраве региона, на свет появился мальчик весом 2300 граммов. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке. В практике врачей городской клинической больницы № 14 эти роды стали рекордными.

«В последнее время мы наблюдаем заметный рост числа вторых и последующих родов. Это связано как с демографической политикой государства, так и с тем, что здоровье женщин и качество родовспоможения улучшается благодаря развитым медицинским технологиям. В марте к нам поступила свердловчанка с шестыми родами, а в феврале – с десятыми. Случай тринадцатых родов у женщины в моей практике пока первый, и все прошло достаточно быстро и естественным способом, несмотря на наличие кесарева сечения в анамнезе у мамы. Мальчик родился здоровым», – поделилась старшая акушерка роддома ГКБ № 14 Светлана Мокеева.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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