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Понедельник, 7 апреля 2025, 12:14 мск

Новости Екатеринбург

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Школьник перевел 275 тысяч рублей мошенникам с маминой карты

В Екатеринбурге 14-летний мальчик стал жертвой телефонных мошенников по классической схеме.

Школьнику позвонил человек, представившийся сотрудником портала госуслуг. Звонивший сообщил подростку, что счета его родителей находятся в опасности и что на его маму оформляют кредит. При этом незнакомец запретил мальчику рассказывать об этом родным, пригрозив привлечением к уголовной ответственности.

Следуя указаниям мошенников, школьник попросил у мамы телефон поиграть, зашел в онлайн-банк и перевел 275 тысяч рублей по QR-коду, который прислал липовый сотрудник «Госуслуг». О случившемся мать узнала спустя несколько дней, когда обнаружила, что ее онлайн-банк заблокирован.

Женщина обратилась в полицию. По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере», сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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