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Понедельник, 7 апреля 2025, 13:14 мск

Новости Екатеринбург

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В центре Екатеринбурга сломали и увезли медведя Гришу

Фото: Алексей Шахов

В Екатеринбурге демонтировали огромного медведя Гришу, который несколько лет простоял на площадке возле бывшего кинотеатра «Салют». Сегодня арт-объект снесли рабочие и погрузили в машину, сообщил в своем телеграм-канале исследователь стрит-арта Алексей Шахов.

Оказывается, организаторы фестиваля «ЧО» ищут нового «опекуна» для медведя с баранками. Он должен будет найти новую площадку для арт-объекта и оплатить расходы на транспортировку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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