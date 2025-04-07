В центре Екатеринбурга сломали и увезли медведя Гришу

В Екатеринбурге демонтировали огромного медведя Гришу, который несколько лет простоял на площадке возле бывшего кинотеатра «Салют». Сегодня арт-объект снесли рабочие и погрузили в машину, сообщил в своем телеграм-канале исследователь стрит-арта Алексей Шахов.

Оказывается, организаторы фестиваля «ЧО» ищут нового «опекуна» для медведя с баранками. Он должен будет найти новую площадку для арт-объекта и оплатить расходы на транспортировку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube