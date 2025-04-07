В центре Екатеринбурга сломали и увезли медведя Гришу

В Екатеринбурге демонтировали огромного медведя Гришу, который несколько лет простоял на площадке возле бывшего кинотеатра «Салют». Сегодня арт-объект снесли рабочие и погрузили в машину, сообщил в своем телеграм-канале исследователь стрит-арта Алексей Шахов.
Оказывается, организаторы фестиваля «ЧО» ищут нового «опекуна» для медведя с баранками. Он должен будет найти новую площадку для арт-объекта и оплатить расходы на транспортировку.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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