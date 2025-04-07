Мэр Екатеринбурга анонсировал новые запреты для самокатов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в эфире радио «Город ФМ» анонсировал новые запреты для самокатов. По его словам, власти ищут баланс, они не пойдут по пути полного прекращения действия кикшеринговых сервисов.

«У нас есть рабочая группа, я с ними раз в сезон хотя бы встречаюсь, многие моменты удалось закрепить в соглашении, определены зоны полного запрета, не поддерживается функция движения – самокат там просто не работает, да, были вопросы по частным, но для них действует то же самое правило – никакого движения, это 9 зон, включая Парк Маяковского, Зеленую Рощу, Дендрарий на 8 Марта, Олимпийскую набережную, и другие. Мы определили места, где запрещены парковки симов – это треугольники видимости, перекрестки, мосты, путепроводы. Там нельзя будет ни взять, ни оставить самокат. В ближайшее время также будут согласованы локации, где можно будет организованно парковать самокаты. С 15 апреля компании будут наносить там уже разметку», – отметил Алексей Орлов.

Также он отметил, что в этом сезоне будет увеличено количество зон, где использование электросамокатов будет запрещено. «В первую очередь здесь речь идет о территории возле Ледовой арены УГМК, потому что проходит много мероприятий сейчас, идет хоккей, очень много людей идут просто пешком, и, когда несутся самокатчики, это безусловно для пешеходов создает реальную опасность. Поэтому этот вопрос мы решим», – подчеркнул он.

Мэр отметил, что власти идут «по пути нахождения баланса». «Большое количество людей используют средства индивидуальной мобильности, но и есть огромное количество пешеходов, которым самокаты не нужны. Но ведь мы проводили на Екатеринбург.рф опрос, и где-то треть только за полный запрет. Все остальные при прочих ограничениях готовы терпеть самокаты на улицах Екатеринбурга. Ну вот мы по этому пути, учитывая мнение жителей, как раз и идем», – добавил глава города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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