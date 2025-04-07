На Урале просыпаются змеи – что делать при укусе

В Свердловской области с апреля начинают просыпаться змеи. На Урале встречаются ужи и медянки, но из опасных видов водятся только гадюки, яд которых разрушает стенки тонких кровеносных сосудов, растворяет некоторые белки и эритроциты, способствует образованию тромбов и нарушению свертывания крови. Их укус может быть особенно опасен для людей с ослабленным иммунитетом, склонных к аллергическим реакциям, а также для пожилых людей и детей.

По словам заведующей научно-просветительским отделом зоопарка Екатеринбурга Анны Постоваловой, змеи выползают на поверхность, когда чувствуют солнечное тепло. Гадюка обычно скрывается в траве или компостных кучах, а потом выползает погреться на горячие камни. Также делает и уж, однако он предпочитает влажные местности (встречается около водоемов среди зарослей). При встрече со змеей не нужно загонять ее в угол, трогать руками, а стоит дать ей пространство, чтобы уползти. Если змея все же укусила, следует немедленно обратиться в травмпункт или отделение токсикологии.

По словам медиков, в качестве первой помощи нужно уложить пострадавшего, успокоить его, с пораженной конечности снять украшения, расстегнуть стесняющую одежду, наложить асептическую повязку на рану. Запрещается двигать пораженной конечностью, делать надрезы в месте укуса или стараться «вырезать» его, а также употреблять алкоголь, поскольку он усиливает действие яда и затрудняет его выведение из организма. Также при укусе гадюки нельзя высасывать яд из ранки и накладывать жгут. Кроме того, нельзя прикладывать и теплые компрессы, равно как и лед, прижигать рану.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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