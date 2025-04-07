За год в Екатеринбурге поставят 160 остановок

В Екатеринбурге в этом году установят 160 остановочных комплексов взамен демонтированных, сообщил глава города Алексей Орлов. По его словам, бюджет на это составляет порядка 106 млн рублей. Он подчеркнул, что власти не будут возвращаться к концепции «остановка плюс торговый павильон», как это было прежде.

«Это будут антивандальные комплексы для краткосрочного ожидания транспорта», – отметил он. Ранее вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов говорил «Новому Дню», что в 2025 году планируется установить порядка 50 остановочных комплексов. Демонтируют же старые, где есть несогласованные нестационарные торговые объекты, гораздо быстрее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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