Серовский тракт заметает снегом

Трассу Екатеринбург – Серов заметает снегом. По данным областного УГИБДД, дорога под Нижним Тагилом мокрая, с рыхлым снегом. Температура воздуха на севере региона держится около нуля.

«Мокрая дорога опасна из-за снижения сцепления шин с поверхностью, риска аквапланирования, ухудшения видимости и возможности. Рекомендации: учитывайте дорожные и погодные условия; убедитесь, что используете шины с хорошим протектором и по сезону; откажитесь от резких движений и выезда на встречную полосу; будьте максимально сосредоточены и держите большую дистанцию», – отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент патрули ДПС находятся на трассе, следят за ситуацией и обеспечивают безопасность движения.

Нижний Тагил, Дарья Деменева

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