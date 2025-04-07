Уральцы могут обменять накопившиеся мелкие монеты на банкноты

В Свердловской области с 7 по 19 апреля пройдет акция «Монетная неделя» – в банках и сетевых магазинах можно обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги. Кроме того, в отделениях кредитных организаций мелочь можно положить на счет без комиссии.

На обмен принимают монеты от одной копейки до 25 рублей, которые находятся в обращении. Ограничений по количеству нет, но желательно заранее рассортировать мелочь по номиналам. В 2025 году в Свердловской области монеты можно сдать в 2 тысячах точек приема, 600 из которых работают в Екатеринбурге.

«Несмотря на то, что люди все реже используют металлические деньги, многие торгово-сервисные предприятия все равно нуждаются в размене: монеты необходимы для точных расчетов в магазинах, аптеках и многих других организациях. Мы организуем «Монетные недели», чтобы вернуть в оборот те металлические деньги, которые не используются, а оседают у людей в копилках и карманах. Это позволяет сократить расходы государства на чеканку новых монет. Обычно банки взимают комиссию за обмен монет на банкноты, но во время акции это можно сделать бесплатно», – рассказал заместитель начальника Управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин.

Акция проводится по всей России дважды в год при поддержке Центробанка. В прошлом году свердловчане сдали 2,1 миллиона монет, благодаря чему в оборот вернулось более 7 миллионов рублей. Весной 2024 года чаще всего сдавали 10-рублевые монеты, а осенью – монеты номиналом 1 рубль.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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