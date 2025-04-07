В школах Екатеринбурга осталось 3,9 тысячи мест для первоклассников

С начала записи детей в первые классы екатеринбургских школ было подано 17 513 заявлений, на сегодня осталось еще 3 944 свободных места. В 37 учреждениях классы уже укомплектованы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Проверить очередь заявления можно на сайте министерства образования Свердловской области.

Первый этап записи в школы, которые закреплены по адресу проживания ребенка, завершится 30 июня. На втором этапе (с 6 июля по 5 сентября) можно будет записаться на свободные места.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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