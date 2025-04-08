В Академическом водитель грузовика уснул за рулем и устроил массовое ДТП (ФОТО)

Сегодня рано утром в Академическом районе Екатеринбурга столкнулось сразу несколько автомобилей. К счастью, люди не пострадали.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, около 6 часов утра на улице Академика Ландау водитель грузовой Volvo уснул за рулем и врезался в стоящие «Тойоту» и два тягача.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулем грузовика находился 33-летний мужчина с шестнадцатилетним стажем вождения.

Инспекторы проверят, как водитель соблюдал режим труда и отдыха.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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