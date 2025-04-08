Доверчивых пассажиров авиарейсов стали чаще использовать как курьеров

Кольцовские таможенники зафиксировали рост числа случаев обмана пассажиров рейсов в Баку – доверчивых людей просят довезти посылку родственнику в Азербайджан, и те, кто соглашаются, получают административку.

«Один из путешественников пытался вывезти 100 таблеток и 16 флаконов с препаратами для лечения различных заболеваний. Инспекторам мужчина рассказал, что у стойки регистрации к нему подошел незнакомец и попросил передать посылку его брату, который встретит его в аэропорту. Однако пакет до адресата не дошел: таможенники изъяли медикаменты и возбудили дело об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф и конфискация товаров», – рассказали в пресс-службе таможни.

В багаже другого пассажира этого же рейса таможенники обнаружили пакет с 400 стиками для электронных сигарет. 61-летний гражданин Азербайджана пояснил, что до регистрации на рейс к нему обратился молодой мужчина и попросил помочь с передачей посылки для родственника. Что было внутри, пассажир не знал. Однако ему придется понести административную ответственность за недекларирование товаров.

«Подобная схема попыток незаконного перемещения товаров используется достаточно часто. Например, только за этот год нами пресечены 9 попыток ввоза товарных партий iPhone 16 pro max из ОАЭ, всего 65 штук. Очевидно, что телефоны ввозились не для личного пользования, а в качестве «курьеров» выступали доверчивые пассажиры, которым и пришлось нести ответственность за нарушение таможенного законодательства», – отметил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Екатеринбург, Елена Сычева

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