На Урале уничтожили опасные кенийские розы

Специалисты Россельхознадзора обнаружили опасного вредителя в срезах роз, привезенных из Литвы.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Екатеринбург из Литвы привезли в общей сложности 151 154 срезов цветов. Это гвоздики, лилии, орхидеи, гипсофилы, розы и хризантемы, выращенные в Колумбии, Нидерландах и Кении.
Цветы поступили с фитосанитарными сертификатами.
В результате досмотра и лабораторной экспертизы в 220 срезах кенийских роз был найден карантинный объект – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis).
Зараженные цветы уничтожены.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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