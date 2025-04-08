На Урале уничтожили опасные кенийские розы

Специалисты Россельхознадзора обнаружили опасного вредителя в срезах роз, привезенных из Литвы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Екатеринбург из Литвы привезли в общей сложности 151 154 срезов цветов. Это гвоздики, лилии, орхидеи, гипсофилы, розы и хризантемы, выращенные в Колумбии, Нидерландах и Кении.

Цветы поступили с фитосанитарными сертификатами.

В результате досмотра и лабораторной экспертизы в 220 срезах кенийских роз был найден карантинный объект – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis).

Зараженные цветы уничтожены.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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