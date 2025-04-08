В лабораторию Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ купили очень нужное оборудование, спасающее жизни

Фонд «Дети России» завершил сбор средств на приобретение оборудования для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ. Для лаборатории клиники приобретено оборудование стоимостью 4 429 731 рубль.

Существенная часть суммы – средства, собранные в ходе благотворительных матчей хоккейного клуба «Автомобилист». В ходе игр болельщики и гости приобретали сувениры из специальной линейки. В обмен на благотворительное пожертвование они получали шайбу, игрушку, бутылочку для воды, браслет, наклейки из специальной коллекции. В её создании участвовали игроки клуба – капитан команды Анатолий Голышев и защитник «Автомобилиста» Максим Осипов, а также пациенты детского онкоцентра.

«Лаборатория детского онкоцентра – это одно из ключевых звеньев в лечении пациентов. Это также и один из центров, где ведутся научные разработки в сфере борьбы с болезнью, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда. – Это выдающие учёные, люди, которые искренне и всей душой преданы науке и делу спасения детских жизней. Мы с огромной радостью сообщили им о завершении сбора средств и продолжим работу по приобретению новых приборов».

Фонд помогает в приобретении оборудования для Центра детской онкологии и гематологии с 2012 года. За это время собрано 58 570 000 рублей. Начиная с 2017 года каждый год в лаборатории детского онкоцентра помогают поставить диагноз острого лейкоза 240-250 детям и ещё выявляют примерно 100-120 случаев злокачественных опухолей других локализаций у детей. За этими цифрами – будущее для многих пациентов не только из Свердловской области, но и ещё из девяти субъектов нашей страны.

Благодаря фонду клиническая база пополнилась прибором для капиллярного электрофореза. Он позволяет оценить качество и количество ДНК и РНК перед проведением высокопроизводительного секвенирования. Также лаборатория получила амплификатор ДНК для проведения ПЦР и центрифугу.

Екатеринбург, Елена Васильева

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