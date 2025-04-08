За неделю ОРВИ заболели более 36 тысяч свердловчан

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 36,2 тыс. свердловчан, что выше среднего многолетнего уровня почти на 60%. Половина заболевших – 51,5% – дети.

Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, среди возбудителей болезни доминирует вирус гриппа. Также обнаружены сезонные коронавирусы, риновирусы, РС-вирусы и аденовирусы.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 16,2 тыс. больных. Это на 1,2% меньше, чем неделей ранее.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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