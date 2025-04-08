российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 апреля 2025, 10:31 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

За неделю ОРВИ заболели более 36 тысяч свердловчан

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 36,2 тыс. свердловчан, что выше среднего многолетнего уровня почти на 60%. Половина заболевших – 51,5% – дети.

Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, среди возбудителей болезни доминирует вирус гриппа. Также обнаружены сезонные коронавирусы, риновирусы, РС-вирусы и аденовирусы.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 16,2 тыс. больных. Это на 1,2% меньше, чем неделей ранее.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Россия,