Врач рассказала, как молодые и успешные заражаются туберкулезом

Молодые люди заражаются туберкулезом, в том числе когда курят кальяны в заведениях. Причина – плохая обработка колб и особенно трубок, на внутренних поверхностях которых оседают различные микроорганизмы, там сыро и тепло, создается благоприятная среда для размножения в том числе туберкулезной палочки.

«Дезсредствами кальяны и трубки вряд ли кто-то обрабатывает, максимум, моют водой и предлагают одноразовые мундштуки, но это не защищает практически ни от чего», – сказала врач-пульмонолог Ирина Костенкова.

Отметим, что в Свердловской области в прошлом году заболеваемость туберкулезом составила 44,1 случая на 100 тыс. населения, годом ранее – 43,5 случая. Уровень вакцинации новорожденных в регионе – порядка 98%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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