Ради эстафеты «Весна Победы» перекроют улицы

Легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» пройдет в Екатеринбурге 27 апреля. Во время мероприятия движение транспорта будет ограничено.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 05:00 до 15:00 будет закрыт проезд по улице Пирогова, от Репина до Татищева. С 08:00 до 14:30 нельзя будет проехать по территории стадиона «Екатеринбург Арена»; по улице Татищева от Крылова до Репина; по улице Репина от Татищева до Посадской и Крауля; по улице Крауля от Репина до Крылова; по улице Малышева от Московской до Репина; по улице Попова от Московской до Репина.

Кроме этого, с 12:00 26 апреля до 14:30 27 апреля будет ограничена стоянка автотранспорта на парковках в границах улиц Пирогова – Ключевская – Крылова – Татищева и Крылова – Крауля – Пирогова – Анри Барбюса.

Кроме этого, 27 апреля с 08:00 до 14:00 не будут продавать алкоголь в магазинах, расположенных в границах улиц: Репина – Крауля – Татищева. Для комфорта участников забега установят 9 общественных туалетов и 6 контейнеров для сбора мусора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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