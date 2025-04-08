На заснеженной трассе водитель потерял управление, врезался в дерево и погиб (ФОТО)

Один человек погиб и еще один получил травму в ДТП на автодороге с. Башкарка – с. Южаково – с. Мурзинка под Нижним Тагилом.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, накануне вечером 46-летний водитель автомобиля марки «ИЖ 2126-030» выбрал небезопасную скорость для движения по заснеженной дороге, потерял управление и врезался в дерево.

Водитель скончался на месте. Его пассажир, 65-летний мужчина, доставлен в городскую больницу № 4 с переломом бедра.

Автоинспекторы установили, что водитель, проживавший в селе Южаково, имел пятилетний стаж вождения, неоднократно попадал в поле зрения полиции за нарушения ПДД, был судим. Его состояние на момент ДТП будет уточнено после завершения химико-токсикологического анализа.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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