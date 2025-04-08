«Не просто нарастание, а бум»: аллергиков стало в два раза больше

За последние пять лет екатеринбуржцы стали в два раза чаще жаловаться на проявление аллергии. У большинства из них диагностируются атопическая бронхиальная астма, неаллергическая крапивница и аллергический ринит, отметила на пресс-конференции заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии ЦГКБ № 6 Анна Петухова.

«С 2020 по 2024 год число обращений к врачам с аллергическими заболеваниями увеличилось вдвое: с 5200 до 10 тысяч человек. Наиболее частой причиной обращения остается бронхиальная астма (70% случаев – атопическая форма). На втором месте – различные виды крапивницы, чаще неаллергической. Третье место занимает аллергический ринит, частота обращений по которому за указанный период выросла вдвое. Эти данные подтверждаются эпидемиологическими исследованиями. Согласно им, распространенность бронхиальной астмы выросла в 2,7 раза с 2000 по 2018 год», – поделилась статистикой спикер.

В областной детской клинической больнице также наблюдают рост числа пациентов-аллергиков. «Идет не просто нарастание, а бум. Весной отмечается рост поллиноза – он составляет до 40% у детей. Распространенность аллергического ринита – 22-25%», – поделилась аллерголог-иммунолог ОДКБ Ирина Сельнихина. При этом, по словам руководителя центра генодерматозов Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Светланы Антоновой, каждый четвертый ребенок на приеме у педиатра страдает атопическим дерматитом.

Резкий рост числа аллергических заболеваний может быть связан с воздействием агрессивных факторов внешней среды. По словам Анны Петуховой, количество активных выбросов в окружающую среду увеличилось в 350 раз за последние 60 лет: «Рост числа аллергических заболеваний нельзя объяснить только генетикой. Существуют эпигенетические факторы, влияющие на организм и обусловленные воздействием агрессивной окружающей среды. Мы живем в эпоху индустриализации, у нас высокий уровень токсичных веществ, которые способны повреждать эпителий дыхательных путей, кожи, кишечника и приводить к развитию иммунологически опосредованной воспалительной реакции там, где произошло повреждение». Вследствие этого симптомы аллергии могут проявиться даже у людей старшего поколения, у которых раньше никогда не было ничего подобного.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube