В Роспотребнадзоре предупредили о фейке про мебель с опасными веществами

Свердловский Роспотребнадзор предупредил о рассылке фейковых сообщений о якобы выявленных ведомством превышениях предельно допустимых концентраций опасных веществ в образцах мебели нижнесалдинского завода «Планта».

«Информация сопровождается фальсифицированным письмом, подписанным руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, которое рассылалось по электронной почте различным органам власти. Данные сообщения полностью являются недостоверными: в отношении предприятия надзорные мероприятия не проводились, образцы продукции для исследований не отбирались, жалоб от граждан на ухудшение самочувствия после покупки мебели в Управление не поступало», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube