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Вторник, 8 апреля 2025, 14:52 мск

Новости Екатеринбург

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Устроивший переполох в школе № 164 курьер арестован

Кировский суд Екатеринбурга арестовал на 5 суток гражданина Кудряшова, который накануне устроил дебош в школе № 164.

«Мировым судьей Кировского судебного района установлено, что 07 апреля 2025 года Кудряшов Е.В. находился в общественном месте на территории двора СОШ № 164 г. Екатеринбурга в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность», – сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, нетрезвый курьер привез в школу № 164 коробку и заявил, что там бомба. Охрана среагировала мгновенно, детей эвакуировали, мужчину увез наряд Росгвардии. Канал «Антитеррор Урал» уточнил, что сообщения о стрельбе в этой школе являются фейком.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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