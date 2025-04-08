20 апреля по Екатеринбургу пройдет Пасхальный крестный ход

Пасхальный крестный ход пройдет в Екатеринбурге 20 апреля. Движение транспорта в это время будет ограничено.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, общегородское Пасхальное шествие традиционно пройдет от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-памятника на Крови.
Планируется закрытие движения транспорта с 16:00 до 18:00 на следующих участках:
– по улице Розы Люксембург от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;
– по улице Куйбышева от Розы Люксембург до 8 Марта;
– по улице 8 Марта от Куйбышева до проспекта Ленина;
– по проспекту Ленина от улицы 8 Марта до Толмачева;
– по улице Толмачева от проспекта Ленина до улицы Первомайской;
– по улице Царской от Первомайской до Храма-памятника на Крови.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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