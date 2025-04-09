Депутат Алексей Вихарев отправил на СВО фуру с гуманитарной помощью

Ирбит (Новый День, Елена Васильева)– Десятитонную фуру гуманитарной помощи отправил на СВО из Ирбита депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев. Груз он формировал совместно с главой Ирбита Николаем Юдиным, активистами ирбитского филиала своего Волонтерского центра, горожанами, местными предпринимателями и общественными организациями.

В состав фуры, отправленной в ЛДНР, вошли медикаменты, одежда, строительные инструменты, продукты питания, транспортные средства.

«В этой фуре находится все то, о чем нас просили ирбитские военные, выполняющие боевые задачи на СВО. Спасибо всем свердловчанам, активно помогающим в сборе гуманитарной помощи для наших ребят, вместе мы сила и точно победим!», – рассказал депутат, руководитель фракции «Единой России» в городской Думе Екатеринбурга.

Накануне Алексей Вихарев отправил в Ирбит мотоцикл «Урал», о нем его попросили военные. С его помощью бойцы вывозят раненых с поля боя, а также перевозят оружие и гуманитарные грузы. «Урал» поедет на СВО в составе фуры с гуманитарной помощью.

«Особая благодарность Алексею Вихареву за оплату аренды фуры, которая повезет собранный груз, и за наш легендарный мотоцикл «Урал». Он несомненно станет надежным помощником бойцам при выполнении боевых задач», – отметил глава Ирбита Николай Юдин.

Филиал Волонтерского центра Алексея Вихарева открылся в Ирбите в феврале 2025 года, за это время юристы центра, волонтеры и депутат смогли помочь решить различные вопросы сотне горожан.

Одним из главных направлений деятельности Волонтерского центра в Ирбите является помощь военнослужащим. Так, депутат Алексей Вихарев уже несколько раз отправлял помощь ирбитским военным: закупал стройматериалы, запчасти для техники, многое другое.

Ранее Алексей Вихарев лично побывал в ДНР в составе «Добровольческого десанта», организованного Свердловским правительством, бизнесменами и самим депутатом. Вместе с активистами своего Волонтерского центра он организовал субботники на территории Тельманово, помог в благоустройстве братских могил в селе Самсоново и восстановлении памятника защитникам Родины – мемориала танка ИС-3. Также парламентарий побывал в местах дислокации батальона «Урал-2». Посмотрел, как устроен быт наших бойцов и передал им одежду, медикаменты, беспилотники. За поддержку и личное участие военнослужащие вручили парламентарию памятную медаль Минобороны.

За время проведения спецоперации депутат отправил на фронт десятки тонн гуманитарной помощи, боевое снаряжение, медикаменты, транспорт, средства защиты и многое другое, купленное на личные средства. В планах – продолжить поддержку бойцов и новых граждан страны.

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