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Среда, 9 апреля 2025, 08:27 мск

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На пожаре в пятиэтажном жилом доме погиб мужчина-инвалид

Сегодня ночью в поселке Малышева загорелась квартира на пятом этаже жилого дома. Погиб 46-летний мужчина-инвалид.

Как сообщили в следственном отделе СКР по городу Асбесту, в момент начала пожара жилец был дома один, квартира была заперта изнутри, очаг возгорания располагался на кухне. Для определения точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка по ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что мужчина проживал вместе со своей матерью и являлся пенсионером по инвалидности. Вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, признаков криминала не усматривается.

В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что пожар начался в 00:32. На площади 32 кв. м сгорело домашнее имущество. До прибытия пожарных из дома эвакуировались 30 человек. Звеном газодымозащитной службы спасены девять человек, в том числе двое детей. В тушении пожара были задействованы три единицы техники, десять человек личного состава.

Малышева, Елена Владимирова

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