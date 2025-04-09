В ДТП по вине неопытного водителя пострадали три человека (ФОТО)

Три человека пострадали в ДТП, котоое случилось поздно вечером 8 апреля на улице Фарфористов в Камышлове.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 20-летний водитель «ВАЗ-2114» ехал на высокой скорости, не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «газель» под управлением водителя 1991 года рождения.

Пострадали три человека: две пассажирки «газели», 1998 и 2004 г.р., и пассажир «ВАЗа» 2004 г.р. Все трое доставлены в больницу Камышлова.

У виновника ДТП стаж вождения всего два месяца, ранее он уже четырежды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент аварии был трезв.

Установлено, что водитель нарушил несколько статей КоАП: он не использовал ремень безопасности (статья 12.6), управлял автомобилем с тонированными передними стеклами (часть 3.1 статьи 12.5) и эксплуатировал транспортное средство с техническими неисправностями (часть 1 статьи 12.5). В настоящее время ведется проверка по факту ДТП.

Камышлов, Елена Владимирова

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