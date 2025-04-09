Екатеринбуржцев через суд заставили освободить квартиру от хлама (ФОТО)

Только с помощью судебных приставов удалось заставить собственницу квартиры в Пионерском поселке вынести из жилища горы хлама, которые копились годами.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСПП Свердловской области, собственница жилья в доме по адресу: ул. Боровая, 24, и ее сожитель не только не прибирались в квартире, но и тащили старье с помойки, в результате чего в доме завелись тараканы.

Соседи пожаловались в УК, а ее сотрудники обратились в суд. Судья обязал владелицу квартиры очистить свое помещение от мусора, исполнительный лист был передан судебным приставам.

Пристав-исполнитель вручил требование должнице. Она пояснила, что мусор несет в дом ее сожитель, а не она, поэтому ничего выносить не будет. Пришлось приступить к решительным мерам.

Было назначено принудительное исполнение решения суда. Поначалу женщина отказывалась открывать дверь, но после предупреждения о привлечении ее к административной ответственности все-таки дверь открыла.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube