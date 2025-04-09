Подросток взял на родителей кредит в 1,3 млн и отдал мошенникам

В Екатеринбурге первокурсник одного из колледжей стал жертвой телефонных мошенников.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, все началось с банального звонка якобы от заведующей колледжа, которая попросила парня продиктовать код из СМС для подтверждения данных учащегося. После этого студенту посыпались звонки из «Центробанка» и «ФСБ» с угрозами привлечь родителей к уголовной ответственности за перевод денег запрещенным организациям.

Аферисты заставили первокурсника обыскать квартиру и найти все наличные – около 140 тысяч рублей. Затем подростка вынудили войти в банковские приложения матери и отца, оформить кредиты и «задекларировать» полученные средства. В итоге несовершеннолетний, имевший доступ к онлайн-банкам родителей, перевел на указанные мошенниками счета 1 млн 340 тысяч рублей.

Через несколько дней мать студента, заметив сообщения об оформлении кредитов, обратилась в банк и в полицию. В настоящее время по факту мошеннических действий полицейские проводят проверку.

Полиция еще раз рекомендует взрослым ограничить доступ детей к банковским приложениям и иным электронным средствам платежа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube