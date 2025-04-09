Пьяный мужчина от скуки вызвал полицию и забыл, зачем

Житель Березовского получил штраф за ложный вызов полиции. В вечернее время Николай выпивал дома и заскучал. Он взял телефон, позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что ударил мужчину, и тот находится без сознания.

Полиция прибыла на место, но застала лишь нетрезвого хозяина. Избитого мужчину полицейские не нашли, а Николай ничего пояснить не смог. В отношении березовчанина составили административный протокол.

В суде Николай пояснил, что был очень пьян и ничего не помнит. Мировой судья наложила на него штраф 1000 рублей по статье 19.23 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов полиции», сообщили в пресс-службе областного суда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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