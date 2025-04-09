российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 апреля 2025, 12:22 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

10 апреля на Средний Урал обрушится дождь со снегом

В Свердловской области уже завтра, 10 апреля, наступит резкое похолодание. Причина – волновой циклон, который быстро перемещается от Каспийского моря к южному Уралу.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, в четверг вечером циклон подойдет к границам Свердловской области и принесет с собой осадки – снег с дождем, которые будут особенно интенсивными в восточных районах региона.

Ночная температура воздуха опустится до +1…+6 °C, на севере и в горах возможны заморозки до -4°. Днем воздух прогреется до +5…+10°. На севере вероятна гололедица на дорогах, на юге есть опасность налипания мокрого снега на проводах.

В ночь на пятницу, 11 апреля, в Екатеринбурге прогнозируются сильные осадки. Похолодание продлится до конца текущей недели.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,