10 апреля на Средний Урал обрушится дождь со снегом

В Свердловской области уже завтра, 10 апреля, наступит резкое похолодание. Причина – волновой циклон, который быстро перемещается от Каспийского моря к южному Уралу.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, в четверг вечером циклон подойдет к границам Свердловской области и принесет с собой осадки – снег с дождем, которые будут особенно интенсивными в восточных районах региона.

Ночная температура воздуха опустится до +1…+6 °C, на севере и в горах возможны заморозки до -4°. Днем воздух прогреется до +5…+10°. На севере вероятна гололедица на дорогах, на юге есть опасность налипания мокрого снега на проводах.

В ночь на пятницу, 11 апреля, в Екатеринбурге прогнозируются сильные осадки. Похолодание продлится до конца текущей недели.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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