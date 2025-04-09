Последний звонок в Екатеринбурге прозвенит 19 мая

Выпускники девятых и одиннадцатых классов екатеринбургских школ завершат учебу 19 мая, а учащиеся первых-восьмых и десятых – в соответствии с календарным учебным графиком.

Последние звонки для девятиклассников прозвенят в 10:00, для одиннадцатиклассников – в 13:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

Торжественное вручение аттестатов городской департамент образования рекомендует провести 28 июня: для 9-х классов – в 12:00, для 11-х – в 15:00.

В этом учебном году в Екатеринбурге 9-й класс закончат 18 347 школьников, а 11-й – 6741.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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