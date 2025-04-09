Добровольцев СВО не будут забирать в армию по призыву

Молодые люди, которые на законных условиях не проходили срочную службу в армии, но участвовали в боевых действиях на СВО как добровольцы, больше не будут подлежать призыву. Такой закон приняла Государственная дума.

Пояснения дал депутат Максим Иванов: «Мое убеждение: служба в Армии – это школа жизни, получение новых знаний и навыков. Ключевое слово: «новых». А чему на «срочке» может научиться парень, который уже прошел современную войну? Он сам кого хочешь научит. Этого мнения придерживаются и мои коллеги-депутаты. Поэтому накануне в Госдуме мы приняли в трех чтениях поправки в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми «лица, пребывающие в добровольческих формированиях, получат отсрочку от призыва на военную службу и освобождение от военных сборов, а добровольцы, участвовавшие в боевых действиях не менее шести месяцев, будут полностью от призыва освобождены».

«Разумно и правильно. Это еще одно подтверждение, что Государственная дума держит руку на пульсе в вопросах поддержки участников СВО и их родных», – резюмировал депутат.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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