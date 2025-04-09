«Уральские авиалинии» стали дипломантами премии «Крылья России-2024» сразу в двух номинациях

Авиакомпания «Уральские авиалинии» была отмечена дипломами сразу в двух номинациях в рамках награждения национальной отраслевой премии «Крылья России».

Первая номинация – «Авиакомпания года – пассажирские перевозки на МВЛ, группа 1 (свыше 2 млн пасс.)». В 2024 году компания перевезла почти 4 млн. пассажиров на международных направлениях, это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. «Мы планомерно и последовательно восстановили нашу международную географию полётов, возобновили рейсы в Китай, Эмираты, Азербайджан, Армению, Турцию и Узбекистан. Сердечно благодарим за то, что наша работа не осталась без внимания экспертного совета и членов жюри!» – обратилась к организаторам премии пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

Вторая номинация – «Авиакомпания года – пассажирские перевозки на ВВЛ, группа 1 (свыше 5 млн пасс.)».

«Это, безусловно, заслуга нашего большого коллектива, результат слаженной и самоотверженной работы всех без исключения сотрудников авиакомпании, которые заслуживают глубокой и искренней признательности!» – отметила пресс-секретарь «Уральских авиалиний».

Премия «Крылья России» уже 28 лет определяет лидеров воздушного транспорта страны и отображает вектор развития отрасли. 20 авиакомпаний и 16 аэропортов России стали соискателями премии по итогам работы в 2024 году в 11 номинациях. В жюри вошло более 30 представителей авиационного и туристического бизнеса, научных отраслевых институтов, общественных организаций, а также независимые эксперты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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