В свердловских лесах провели противопожарную подготовку

Арендаторы лесных участков Свердловской области отчитались о готовности к пожароопасному сезону. Они расчистили лесные дороги, обновили минерализованные полосы и проинструктировали сотрудников.

«Арендаторы лесных участков обязаны проводить очистку лесосек от порубочных остатков и выполнять мероприятия по противопожарному обустройству арендованных лесных территорий. На каждом лесном участке должен быть трактор с плугом для опашки площади возгорания, легковой автомобиль повышенной проходимости для перемещения по лесу, а также ёмкость с водой, бензопилы, ранцы и лопаты для тушения огня. Если эти условия договора аренды лесного участка не будут соблюдены, с недобросовестным лесопользователем договор будет расторгнут», – заявил министр природных ресурсов региона Денис Мамонтов.

Пожароопасный сезон в Свердловской области стартовал 2 апреля. В лесах запрещены любые действия, связанные с использованием открытого огня – нельзя жечь костры, сухую траву и мусор. За нарушение правил налагаются штрафы: от 30 тысяч для физических лиц и до 400 тысяч рублей для юридических лиц.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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