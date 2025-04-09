На голосование по благоустройству выставят 150 парков, набережных и скверов

В Свердловской области определены более 150 парков, набережных и скверов, которые в 2026 году смогут претендовать на благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды». Списки формировались по итогам общественных обсуждений, которые проходили в муниципалитетах в онлайн и офлайн форматах в феврале- марте текущего года, сообщили в ДИПе. Голосование стартует в конце апреля и продлится до 12 июня. Отдать голос за понравившиеся проекты свердловчане смогут на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, с помощью волонтеров в общественных местах, а также в мобильном приложении «Госуслуги: Решаем вместе».

В числе объектов, внесенных на голосование в этом году, парк детства «Лукоморье» в Верхнем Тагиле. Идею создания тематического общественного пространства, вдохновленного сказками Александра Пушкина, горожане активно поддержали в ходе прошлой кампании по выбору объектов благоустройства. Первый этап будет реализован в текущем году. Проект второго этапа преображения территории также выдвинут на предстоящее голосование. В списке для голосования также набережная Нижне-Качканарского водохранилища ниже стадиона «Горняк». В основу проекта легли мнения и пожелания самих качканарцев. Благодаря этому здесь появятся пешеходная и велодорожка, тропа для скандинавской ходьбы, детские и спортивные площадки, смотровая и экоплатформы, оборудованная территория для принятия воздушных ванн, туристический центр с выставкой под открытым небом, видовая тропа, сцена, кафе и оригинальная зона. Напомним, всего с 2017 по 2024 годы в населенных пунктах Среднего Урала благоустроены 3334 общественных и дворовых территорий, в том числе завершены работы на 26 крупных объектах – победителях Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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