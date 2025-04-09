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Среда, 9 апреля 2025, 16:22 мск

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Савинова провела встречу с главврачами

Фото ДИП СО

Новый вице-губернатор и министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова провела большую встречу с главврачами подведомственных учреждений.

«Рассказать о себе, познакомиться с теми, кто ее еще не знает», – описал агентству цель собрания источник в Минздраве. Один из участников встречи рассказал «Новому Дню», что Савинова рассказала о своем опыте работы в Оренбургской области. «Были элементы такого тренинга по командообразованию. Она приверженец корпоративной культуры, и это очень круто. Большинство, я думаю, воодушевились, по ним видно было, что все ждут хороших перемен», – добавил собеседник агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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