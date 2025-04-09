Российский космический корабль отправится к Луне в 2028 году, – Прокопьев

В 2028 году к Луне отправится российский космический корабль для ее освоения. Он облетит спутник в беспилотном режиме. Об этом сообщил Герой России, космонавт-испытатель Сергей Прокопьев на встрече, посвящённой Дню космонавтики.

«На всей планете есть сейчас определенная тенденция – лунная гонка. Много стран принимают в ней участие и пытаются первыми достичь поверхности Луны, сделать там лунную станцию, используя это не только для научных исследований, но и с целью коммерческой выгоды. Россия также в этом направлении работает. В 2028 запланирован старт к Луне в беспилотном режиме, дальше будем рассчитывать на то, что туда будут летать и космонавты», – отметил Прокопьев.

По его словам, для реализации проекта в настоящий момент разрабатывается тяжёлый ракетоноситель, способный вывести космический корабль на необходимую орбиту, совершать облёт Луны и спускать посадочный модуль. Параллельно создаётся необходимая инфраструктура. Космонавт отметил, что такой дорогостоящий проект невозможно осуществить одной стране, поэтому вполне вероятно, что он будет международный. «Все хотят первыми достичь Луны, но для этого надо хотя бы высадиться и сделать там лунную станцию, чтобы отработать все методики и технологии выживания на поверхности различных космических объектов. Кто первый это сделает, он будет в приоритете и соберёт все бонусы. Сейчас я бы назвал даже не Илона Маска, потому что он больше идет в сторону Марса. Тем не менее, Китай, Индия, Япония – все нацелены выполнить посадку на Луну, закрепиться там, отработать технологии. Чтобы, в случае чего, можно было легко эвакуировать людей. А потом уже на основе полученного опыта можно рассчитывать и на Марс, Венеру, различные спутники Юпитера и Сатурна», – добавил Сергей Прокопьев.

Он также отметил, что полет на Луну будет вполне по силам обычному человеку: «Я бы не сказал, что полететь обычному человеку на Луну нереально, потому что этот полет будет не таким длительным, как, например, у нас на МКС (371 день). Это вполне реально для физических возможностей человека. Единственное, в этот момент мы будем находиться вне магнитного поля Земли, и радиация там будет воздействовать на нас совсем с другой силой. Это один из камней преткновения всех космических исследований глубокого космоса. Мы должны разработать определенные технологии для борьбы с внешней радиацией. И в этом направлении много космических экспериментов проводится, в том числе на российском сегменте, где проводят эксперименты с различными новыми защитными материалами, которые могут нам в этом помочь».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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