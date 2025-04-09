В России построят собственную орбитальную станцию для освоения Заполярья

В России строят собственную орбитальную станцию для мониторинга и освоения Заполярья. Запуск первого модуля ожидается в 2026-2027 годах. Об этом сообщил Герой России, космонавт-испытатель Сергей Прокопьев на встрече, посвящённой Дню космонавтики.

«Мы строим собственную Российскую орбитальную станцию (РОС). Запуск первого модуля планируют на 2026 год. Но, я думаю, это будет конец 2027 года. РОС будет отличаться от МКС. Конфигурация у МКС нас не очень устраивает, как показала практика. Нельзя сказать, что Российская орбитальная станция будет немеждународной, скорее всего там тоже будут участвовать другие страны, но естественно мы отойдем от тесного сотрудничества с NASA. Тем более она будет летать совсем по другой орбите, через полюса. Это делается для того, чтобы мы могли обозревать север нашей страны. Сейчас есть большой интерес к Заполярью. Скорее всего, из-за глобального потепления там будет большое движение кораблей, и за этим надо следить. Пришли к выводу, что такая орбита для нас будет более полезна», – поделился космонавт.

Он также добавил, что МКС продолжит работу как минимум до 2030 года.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube