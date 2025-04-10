Мошенники звонят уральцам голосом спикера Бабушкиной

Телефонные мошенники пытаются обмануть жителей Свердловской области от имени председателя заксо Людмилы Бабушкиной. Об этом рассказала сама спикер.

«В очередной раз неизвестные лица не просто рассылают от моего имени сообщения, но и используют фейковую аудиозапись с голосом, сгенерированным с помощью нейросетей. В такой ситуации легко принять сообщения мошенников за чистую монету», – предупредила Бабушкина в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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