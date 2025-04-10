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Четверг, 10 апреля 2025, 08:25 мск

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В ТРЦ «Гринвич» случился пожар (ФОТО)

Сегодня утром екатеринбуржцы заметили клубы черного дыма над ТРЦ «Гринвич».

В пресс-службе торгового центра рассказали, что загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше ТРЦ, поэтому огонь не распространился. Благодаря слаженным действиям сотрудников ТРЦ и быстрой реакции к моменту прибытия противопожарной службы горение установки ликвидировано.

«Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 20 м.кв. Информации о пострадавших не поступало», – добавили в ГУ МЧС Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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