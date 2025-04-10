Паслер встретился с ветеранами и лично пригласил их на парад Победы (ФОТО)

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер 9 апреля встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Как сообщили в ДИПе, Паслер лично поблагодарил каждого из ветеранов и пригласил всех на парад Победы.

«Ровно месяц остаётся до Дня 80-летия Великой Победы. Для меня большая честь встретиться с вами в преддверии этого священного праздника и пригласить вас стать самыми почетными гостями парада в Екатеринбурге. Именно благодаря вашей несгибаемой стойкости и силе духа наша страна встретила долгожданную победную весну 45-го года. И я рад, что в знаковую годовщину Победы могу лично каждому из вас пожать руку и сказать спасибо», – сказал Денис Паслер.

Со словами благодарности врио губернатора обратился к фронтовикам: пулеметчику Павлу Кузнецову, радисту Николаю Власову и разведчику Михаилу Миронову, которые в составе действующей армии освобождали Чехословакию и дошли до Берлина. Также на встрече присутствовали труженики тыла – супруги Михаил и Раиса Кузнецовы, которые в военные годы вынуждены были оставить школу и наравне со взрослыми работать на колхозных полях, выращивая хлеб. Денис Паслер пообщался с Зайтуной Преображенской, пережившей в детстве блокаду Ленинграда, и Верой Максимовой, которая в юном возрасте боролась с врагом в составе партизанского отряда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube