Мраморные яйца, дубайский кулич и глиняная подставка – тренды Пасхи в 2025 году

Православные христиане начинают активно готовиться к Пасхе. В этом году соцсети штурмуют необычные тренды: оливковые и «космические» яйца, дубайский кулич и стильные глиняные подставки. «Новый День» рассказывает, как легко повторить эти модные пасхальные шедевры у себя дома.

Яйца

В этом году в моде красить яйца с помощью натуральных красителей – куркумы и чая каркаде. Есть несколько способов получить необычный результат.

Для трендового оливкового цвета понадобятся 3-4 столовые ложки каркаде и 1-2 столовые ложки куркумы. В холодную воду опустить яйца, добавить натуральные красители, поставить на огонь и варить 10-15 минут до готовности яиц. После варки можно достать яйца сразу, а для более насыщенного цвета оставить их в растворе еще на 20-30 минут. Благодаря листьям каркаде яйца получают дополнительный «космический» эффект.

Желтые оттенки выходят, если использовать только куркуму, а фиолетовые и синие – только каркаде.

Фото: Freepik.com Freepik.com

Для того, чтобы получился более мраморный эффект, яйца нужно окунуть в воду, а потом обвалять в луковой шелухе и измельчённой бумаге. После этого завернуть в марлю, завязать нитками и поместить в раствор каркаде с двумя столовыми ложками 9% уксуса. Варить не менее 20 минут.

Кроме того, для «суперкосмического» эффекта яйца окрашивают золотистым или серебристым узором подобно фольге. Для этого необходимо смазать ладонь яичным белком, выложить на нее лист потали (поталь – это тонкие листы металлического сплава, имитирующие сусальное золото) и растереть сухие окрашенные яйца.

Куличи

В этом году модно делать куличи с разной начинкой: ягодной, шоколадной. Но главный пасхальный хит – «дубайский» кулич. Его секрет в нежной начинке из фисташковой пасты и теста катаифи. Для начала необходимо приготовить тесто для кулича. Разогреть молоко до 35 градусов и добавить к нему дрожжи. В миксере перемешать 200 г муки, два яйца, 50 г сахара, 40 г сливочного масла, 20 г фисташковой пасты, 30 г сметаны 20%, по щепотке соли и ванилина. После этого добавить опару, замешать тесто руками до однородности и оставить на час. Тесто уложить в форму и отправить в духовку на 45 минут при 180 градусах. Пока кулич выпекается, необходимо 50 г теста катаифи измельчить и поджарить на сковородке, после этого смешать с 40 г фисташковой пасты. В готовом остывшем куличе вырезать сердцевину, наполнить начинкой и закрыть. Сверху можно полить растопленным молочным шоколадом и посыпать рублеными фисташками.

Freepik.com

Декор

Также в 2025 году из декора популярна подставка для яиц из полимерной глины. Для того, чтобы ее сделать своими руками, необходимо раскатать глину в тонкий пласт толщиной не более 1 сантиметра, выложить ее на упаковку для яиц и, смочив руки, аккуратно сформировать углубления. После оставить высыхать на ночь (если глина самозатвердевающая) или запечь в духовке 20-30 минут при 100-130 градусах (если глина запекаемая).

Екатеринбург, Дарья Деменева

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