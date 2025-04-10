Технический университет УГМК приглашает на День открытых дверей

19 апреля Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России – проведет День открытых дверей для учащихся 10-11 классов, а также их родителей и педагогов.

Как сообщают организаторы, помимо основной информации о правилах поступления, направлениях подготовки, особенностях целевого и бюджетного обучения, особое внимание будет уделено живому общению будущих абитуриентов с преподавателями и студентами. В ходе неформальных встреч участники смогут задать вопросы, узнать о жизни в университете, а также о существующих традициях и возможностях для внеучебной деятельности. Будет проведена экскурсия по университетскому общежитию, где посетители смогут ознакомиться с условиями проживания.

Также гости смогут узнать, какие перспективы трудоустройства открываются перед выпускниками вуза, а также какие есть возможности для карьерного роста после окончания учебы.

Будут организованы мастер-классы, интерактивные станции и увлекательные квесты, которые помогут школьникам лучше понять специфику инженерных профессий.

Подробную информацию о мероприятии, а также программу Дня открытых дверей можно найти на официальном сайте Технического университета УГМК.

Следует отметить, что трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6 %.

В 2025 году Технический университет третий год подряд занял первое место по Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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